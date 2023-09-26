Сотрудник сотовой компании пойдет под суд за продажу детализации звонков касимовца

Экс-директора офиса продаж и обслуживания территориального отделения одной из компаний-операторов сотовой связи обвиняют в нарушении тай2ны телефонных переговоров (часть 2 статьи 138 УК РФ) и неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 3 статьи 272 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следкома.

В 2022 году обвиняемый, будучи в должности директора, незаконно получил данные о телефонных звонках абонента и продал их третьему лицу. Также он в течение нескольких месяцев передавал детализацию и других абонентов.

В ближайшее время суд рассмотрит это уголовное дело.