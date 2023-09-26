Болгария намерена передать Украине неисправные ракеты С-300

Комитет по вопросам обороны парламента Болгарии одобрил передачу Украине советских ракет С-300, нуждающихся в ремонте. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на агентство ЭФЭ.

Предполагается, что ракеты поставят на Украину, где уже займутся ремонтом, так как в у украинских специалистов как раз есть все необходимое для ремонта, а у болгарских — нет.

Какое количество ракет планируется отправить ВСУ — не уточняется.

Отмечается, что отправка произойдет в случае, если ее одобрит парламент в полном составе.