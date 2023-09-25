Юные экологи стали участниками экослета в Калужской области

Детская общественная экологическая организация «Хозяин Мещеры» стала участником VIII экологического слета школьников «Подари планете жизнь» в Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

На территории экопарка «Милятино» собралось более 120 школьников из Калужской, Рязанской, Новосибирской областей и Республики Беларусь. Для участников слета на берегу Милятинского водохранилища был разбит полевой лагерь, где проходили занятия по географии, ботанике, микробиологии, медицине, лихеноиндикации и микологии.

Юные экологи научились выстраивать пищевые цепочки, отличать папоротники и мхи, считать лепестки на соцветиях, узнали о симбиозе грибов и растений, собрали гербарий, изучили экотропу, проложенную вдоль берега водохранилища. Вместе со специалистом юннаты провели анализ воды, проверили воздух на примеси и продукты на нитраты. На географической станции участникам показали, как пользоваться нивелиром, прибором для составления карт и проектирования парковых ландшафтов.

В рамках слета команды-участники смогли поделиться собственным опытом по реализации экологического просвещения. Школьники представили проекты по созданию школьного ботанического сада и экотуристических троп, рассказали о морском многоборье, поделилась результатами научных работ по сохранению муравейников. Рязанские школьники показали свой Мобильный музей Мещерского леса.

Для участников слета были предусмотрены тематические экскурсии. Ребята попали в Государственный музей истории космонавтики в Калуге, где собраны самые крупные космические экспонаты, посетили новый культурно-выставочный центр, совершили поход «По карте памяти шагая» длиной в 21 км, который включал памятные места Спас-Деменского района.

Юннаты привезли из этой поездки много новых знаний и впечатлений, запаслись идеями для будущих путешествий и экспедиций.

Отмечается, что слет проводился при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК, входит в НК «Роснефть») в рамках проекта «Экопатриот», который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

РНПК поддерживает инициативы волонтеров-экологов «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За это время проведено более 150 мероприятий, направленных на экологическое воспитание школьников, познание окружающего мира и исторического прошлого региона.