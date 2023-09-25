В Рыбном на женщину напала собака
В Рыбном на женщину напала собака. Об этом она написала в группе «Типичное Рыбное».
Инцидент произошел 24 сентября на улице Электротяговая. По словам женщины, собака напала на нее просто так.
«Меня укусила собака, шла никого не трогала и она меня цапнула. Собаки очень опасны для людей. Постоянно их вижу на улице Тепловозной около двухэтажных домов. Они одинаковые, кудрявые, небольшие. Кидаются на людей», — написала пострадавшая.
Она также добавила, что проходящие мимо люди никак не отреагировали и не попытались ей помочь.
Женщина обращалась в больницу за помощью. Она просит администрация района принять меры.