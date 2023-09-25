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Рязань заняла 65 место в рейтинге городов по уровню зарплат в первой половине 2023 года

Аналитики РИА «Рейтинг» подготовили рейтинг российских городов по уровню зарплат в 2023 году. Рязань расположилась на 65 месте из 100.

Специалисты при анализе данных брали во внимание три составляющие: соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора, среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2023 года и изменение зарплаты относительно первому полугодию 2022 года.

Среднемесячная зарплата в первом полугодии у рязанцев составляла 51,7 тысяч рублей. На нее можно было купить 2,6 потребительских набора. По сравнению первым полугодием в 2022 году зарплата увеличилась на 14,6%.

Отметим, что первое место в рейтинге по уровню зарплат занял Новый Уренгой (средняя зарплата — 142 тысяч, потребительских наборов — 8), последнее место — Нальчик (зарплата — 38 тысяч, потребительских наборов — 1,9).