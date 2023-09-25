На Украине раскрыли главный страх Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин раскрыл страх президента Украины Владимира Зеленского. Об этом политический деятель заявил на своем Youtube-канале.

По словам Соскина, Зеленский не хочет проводить выборы, поскольку понимает, что не сможет переизбраться. «И ты (Зеленский — прим.ред.) боишься власть потерять, потому что, если будут выборы, президентом ты уже не будешь», — заявил бывший советник Кучмы.

Также Соскин отметил, что выборы должны пройти, поскольку иначе это будет нарушением Конституции.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться в 2024 году. Как заявлял ранее сам Зеленский, проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе сидеть «в окопах».