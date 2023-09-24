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Житель Омской области застрелил брата жены и двух своих сыновей
Жителя Омской области подозревают в убийстве нескольких человек. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Жителя Омской области подозревают в убийстве нескольких человек. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Тела двух мужчин и двух детей нашли во дворе дома в поселке Любино. По версии следствия, вечером в воскресенье, 24 сентября, 36-летий местный житель после ссоры с супругой на почве развода из ружья застрелил 27-летнего брата жены и двух своих сыновей трех и пяти лет. После этого он покончил с собой. Его 30-летняя супруга с двумя другими детьми, годовалым и семилетним, смогли убежать.

На месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допросы потерпевшей, свидетелей.