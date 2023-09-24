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В России раскрыли новую схему мошенничества при банкротстве компаний
Генпрокуратура и Центробанк обнаружили новый способ мошенничества с невыплаченными зарплатами при банкротстве компаний. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура и Центробанк обнаружили новый способ мошенничества с невыплаченными зарплатами при банкротстве компаний. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

По поручению генпрокурора Игоря Краснова в России прошли проверки компаний, которые выплачивали долги по зарплате через комиссии по трудовым спорам. В ведомстве пояснили, что некоторые руководители предприятий стали создавать фиктивную задолженность по зарплате, потом получали поддельные удостоверения комиссий по трудовым спорам и выводили средства.

С августа 2022 года проверили 280 компаний, которые использовали более 840 удостоверений на сумму 3,9 млрд рублей. Возбудили 34 уголовных дела. Расследование продолжается.