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В Подмосковье мужчина пытался сжечь свою бывшую сожительницу
Житель Серпухова поссорился с бывшей девушкой, облил ее горючей жидкостью и поджег. Злоумышленника ищут, сообщает РИА Новости.

Житель Серпухова поссорился с бывшей девушкой, облил ее горючей жидкостью и поджег. Злоумышленника ищут, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

В субботу, 23 сентября, возле одного из домов на улице Космонавтов в Серпухове во время ссоры мужчина 1974 года рождения облил неустановленной горючей жидкостью бывшую сожительницу 1985 года рождения и поджег ее. Пострадавшая госпитализирована.

Правоохранители разыскивают злоумышленника и устанавливают обстоятельства произошедшего.