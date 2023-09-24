В Дагестане подростки намеренно сбили ребенка на велосипеде

В Дагестане в пригороде Махачкалы подростки наехали на ребенка. Как сообщили в Telegram-канале МВД по Республике, инцидент произошел 22 сентября около 21:00. Видео появилось в соцсетях.

В Дагестане в пригороде Махачкалы подростки наехали на ребенка. Как сообщили в Telegram-канале МВД по Республике, инцидент произошел 22 сентября около 21:00. Видео появилось в соцсетях.

Двое жителей села Агачаул 14 и 15 лет наехали на семилетнего мальчика, который передвигался на велосипеде.

Видимых телесных повреждений ребенок не получил, поэтому его родители сразу в больницу не обратились. После обнародования инцидента назначено проведение медицинского освидетельствования полученных ребенком травм.

Позднее выяснилось, что подростки оказались родственниками пострадавшего. Их задержали и доставили в полицию, объяснить свой поступок они не смогли.

Назначена экспертиза на предмет употребления запрещенных веществ. После этого будет приняты процессуальные решения в отношении виновников ДТП и их родителей.

Как сообщает Baza, после инцидента родственники нашли обидчиков ребенка и сожгли их машину.