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The Spectator: поведение Зеленского может лишить Украину поддержки Запада
Поведение президента Украины Владимира Зеленского может лишить Киев западной поддержки. Такое мнение высказывается в материале издания The Spectator.

Поведение президента Украины Владимира Зеленского может лишить Киев западной поддержки. Такое мнение высказывается в материале издания The Spectator.

«Президент Украины Владимир Зеленский попал в серьезный переплет», — сообщается в статье.

По словам обозревателя, Зеленский пытается убедить страны Запада, что не они помогают Украине в конфликте с Россией, а Киев помогает им. Поэтому Украину должны продолжать поддерживать.

Все это представляет угрозу для дальнейшей поддержки Киева, так как западные страны могут перестать это терпеть, считает автор.

Сейчас польско-украинские отношения осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. В начале недели Владимир Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что «некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, „подыграв“ таким образом России». После этого послу Украины Василию Зварычу выразили решительный протест.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.