В Петербурге мужчина зарезал свою жену на глазах у дочерей

В Санкт-Петербурге мужчина зарезал свою супругу на глазах двоих дочерей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник и публикует кадры с места событий.

В Санкт-Петербурге мужчина зарезал свою супругу на глазах двоих дочерей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник и публикует кадры с места событий.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 22 сентября, в одной из квартир дома на Суздальском шоссе. По предварительным данным, в семье произошел конфликт из-за ревности. Мужчина набросился на супругу с ножом на глазах двух дочерей 15 и 8 лет.

Старшая выбежала из квартиры и бросилась звать соседей на помощь. Местные жители вызвали полицию и скорую.

Женщину в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, от полученных травм она скончалась.

Мужчину задержали, он был трезв. Подробности произошедшего устанавливаются.