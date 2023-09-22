В Венгрии заявили о провале антироссийских санкций

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции не работают. Об этом сообщило ТАСС .

Этим мнением Сийярто поделился после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы не видим, что санкции работают, они провалились. Одной из их целей было поставить Россию на колени, а второй — достичь мира. Сейчас уже был 11-й пакет санкций. Мы видим, что Россия сталкивается с рядом сложностей, но Россия не стоит на коленях, а мир не стал ближе», — отметил политик, отвечая на вопрос, будет ли Венгрия присоединяться к санкциям против РФ.

При этом меры, отметил Сийярто, сказались на Европе и ее жителях. Он не стал исключать, что отношения России и Европы в перспективе могут вернуться к тем, что были прежде.