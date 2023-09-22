Канада ввела санкции против МГИМО и «Юнармии»
Правительство Канады внесло в санкционные списки 42 физических и 21 юридическое лицо. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на МИД Канады.
Под ограничительные меры попали:
- издания «Взгляд» и «Комсомольская правда».
- МГИМО,
- ВШЭ,
- «Юнармия»,
- Русское географическое общество,
- клуб «Валдай»,
- ректор МГИМО Анатолий Торкунов,
- политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов, Дмитрий Тренин,
- глава Россотрудничества Евгений Примаков,
- министр труда и соцзащиты Антон Котяков,
- национальный комитет по исследованию БРИКС,
- российское движение детей и молодежи «Движение первых».