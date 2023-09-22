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Канада ввела санкции против МГИМО и «Юнармии»

Правительство Канады внесло в санкционные списки 42 физических и 21 юридическое лицо. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на МИД Канады.

Под ограничительные меры попали:

  • издания «Взгляд» и «Комсомольская правда».
  • МГИМО,
  • ВШЭ,
  • «Юнармия»,
  • Русское географическое общество,
  • клуб «Валдай»,
  • ректор МГИМО Анатолий Торкунов,
  • политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов, Дмитрий Тренин,
  • глава Россотрудничества Евгений Примаков,
  • министр труда и соцзащиты Антон Котяков,
  • национальный комитет по исследованию БРИКС,
  • российское движение детей и молодежи «Движение первых».