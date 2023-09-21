Зеленский выдвинул второе требование для прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН озвучил два требования к России для завершения конфликта. Об этом пишет РИА Новости .

Украинский лидер в очередной раз потребовал вернуть Украине международно признанные территории. Также он попросил вернуть Киеву контроль над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который выступал на Совбезе ООН позже, напомнил о якобы заявлениях киевской власти об «истреблении народа», живущего на границе с Россией.

Дипломат также напомнил, что Россия не отказывается от переговоров, отметят, что США могли бы поспособствовать им, если бы захотели.