Велодорожки, скамейки и детские площадки: как изменились Черезовские пруды после благоустройства

Рязанская мэрия отчиталась, что завершился первый этап благоустройства Черезовских прудов. Корреспондент РЗН. Инфо посмотрел, как обновили прогулочную зону и оценил, насколько пруды пользуются популярностью у горожан.

Территория парка Черезовские пруды победила в рейтинговом голосовании по Октябрьскому району в 2023 году, набрав 7261 голос. В горадминистрации отметили, что там ни разу не проводили благоустройство. Обновлить парк удалось благодаря нацпроекту. На первый этап благоустройства выделили порядка 33 млн. рублей, 95% средств — из федерального бюджета.

Людей у прудов много. В основном это родители с колясками или маленькими детьми. Рядом с парком находятся школы, две больницы, дашковский рынок, жилые дома. Строят торговый центр, сроки сдачи в эксплуатацию которого — январь 2024 года.

На территории пруда «Серая Шейка» сделали новые пешеходные дорожки из тротуарной плитки и асфальтированные велодорожки. Смонтировали покрытие на спортивных и детских площадках. На сайте мэрии сказано, что в 2024 году планируется установить оборудование на детских площадках и спортивный инвентарь.

В парке установили скамейки, урны и камеры. Их в сквере по 18 штук. Также здесь поставили светодиодные фонари.

При благоустройстве провели укрепление склонов пруда. Построили деревянные настилы для отдыха.

В начале строительства подрядчик заверил, что деревья и кусты постараются максимально сохранить — удалят только аварийные и те, которые мешают устройству дорожек. Так и сделали: есть деревья для которых пришлось делать «бассейн» с землей, а вокруг уже монтировать покрытие будущей детской площадки.

По словам администрации вскоре начнется второй этап озеленения — деревья и кустарники высадят до 15 октября.

Жители города с детьми систематически подкармливают птиц — здесь их много. Поэтому перед спуском к пруду установили табличку, которая информирует, как правильно кормить уток, голубей, свиристелей и синиц. Также неподалеку есть вывеска «Благодарный утенок» с детскими работами победителей фотоконкурса «Пруд Серой шейки».

А вот сам пруд требует очистки. Корреспондент РЗН. Инфо заметил «радужные» разводы, очень похожие на разлив бензина. Также есть мусор, который может попадать в парк из-за близости водоема к проезжей части. Местные жители озабочены сливом в пруд неизвестных веществ.

При благоустройстве Черезовских прудов применили метод мульчирования — покрытие почвы органическими материалами. В данном случае, мелкими деревяшками. Застилают почву для того, чтобы защитить корни растений, уберечь от сорняков и эстетически дорожки выглядят красивее. У Черезовских прудов деревяшки покрасили в коралловый цвет. Открытым остается вопрос долговечности такого метода.

Как сказано на сайте мэрии, жители района попросили власти организовать по соседству с прудами площадку для выгула собак, установить беседки и навесы.

«Все предложения приняты к рассмотрению, сбор мнений продолжается в социальных сетях», — отметили в горадминистрации.

Напомним, на благоустройство Черезовских прудов выделили еще один миллион рублей.