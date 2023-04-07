В Рязани началось благоустройство Черезовских прудов

В Рязани началось благоустройство Черезовских прудов. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила мэр города Елена Сорокина .

Территория победила в рейтинговом голосовании по Октябрьскому району в 2023 году, набрав 7261 голос. Глава горадминистрации отметила, что там ни разу не проводили благоустройство.

Сорокина подчеркнула, что по проекту планируется устройство дорожно-тропиночной сети: появится тротуар, мощеный плиткой, асфальтовая велодорожка, смонтируют 55 опор освещения и видеонаблюдение. Также территорию озеленят, на ней установят малые архитектурные формы, а берег пруда укрепят специальной сеткой.

Подрядчик заверил, что зеленые насаждения постараются максимально сохранить — удалят только аварийные деревья и те, которые мешают устройству дорожек. По словам Сорокиной, работы начаты: идет спил поросли и кустарников.