В Сасовском районе в ДТП пострадали четыре человека

В Сасовском районе в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в среду, 20 сентября, примерно в 11:15, в поселке Сотницыно, около дома № 7 по улице Пролетарской.

По предварительной информации, 43-летняя сельчанка на Daewoo Nexia не справилась с управлением и опрокинулась в кювет.

В результате аварии водитель машины, а также пассажиры (34, 43, 51 года) получили травмы. Их доставили в медучреждение.

Проводится проверка.