В Рязанской области обнаружили мясо, зараженное африканской чумой свиней

Зараженное вирусом африканской чумы свиней мясо обнаружили в Рязанской, Брянской, Владимирской, Тульской областях, а также в Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях, Якутии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Россельхознадзор.

Отмечается, что АЧС — вирусная болезнь свиней. Для человека она не опасна, при этом мясо рекомендуют термически обрабатывать.

Замороженный продукт становится источником заражения. Поэтому его изымают из торговых сетей и уничтожают.

В пресс-службе ведомства рассказали, что такая ситуация стала возможна из-за серьезных упущений производителей по обеспечению биологической защиты свинокомплексов.