В Москве задержали светскую львицу Киру Арсенину

В Москве задержали светскую львицу Киру Арсенину. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 34-летнюю Арсенина была объявлена в международный розыск по линии Интерпола. Уголовное дело на нее завели в Молдавии в 2022 году. Арсенину подозревают в краже. Ущерб оценили как значительный.

Уточняется, что женщину задержали около отделения по экзаменационной работе ГИБДД на Нагатинской улице. Арсенину поместили под подписку о невыезде.

Кира Арсенина переехала в Москву строить модельную карьеру. Ей приписывали романы с различными знаменитостями.