В Киеве и области прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, говорится в сообщении Telegram-канала «Общественное».
"В Киеве мощные взрывы", — отмечается в публикации.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил в своем Telegram-канале, что взрыв произошел в Дарницком районе. В некоторых микрорайонах Святошинского района пропали свет и вода.
Издание «Зеркало недели» также пишет, что взрывы прогремели в Ровно и Ивано-Франковске, а также Винницкой и Львовской областях.
По данным украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявили воздушную тревогу.