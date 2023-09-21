В Киеве и области прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы, говорится в сообщении Telegram-канала «Общественное».

"В Киеве мощные взрывы", — отмечается в публикации.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил в своем Telegram-канале, что взрыв произошел в Дарницком районе. В некоторых микрорайонах Святошинского района пропали свет и вода.

Издание «Зеркало недели» также пишет, что взрывы прогремели в Ровно и Ивано-Франковске, а также Винницкой и Львовской областях.

По данным украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявили воздушную тревогу.