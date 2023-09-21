В Госдуме заявили, что в России работают над «самой передовой в мире» системой мобилизации

В Госдуме заявили, что в России работают над «самой передовой в мире» системой мобилизации. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Все идет своим чередом. Недостатки, которые были вскрыты в ходе частичной мобилизации сейчас практически устранены и идет активная работа для того, чтобы наша система мобилизационного развертывания была самой передовой в мире», — сказал Картаполов.