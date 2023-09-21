Столтенберг заявил, что НАТО не планирует становиться глобальной организацией

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует становиться глобальной организацией. Такое заявление глава организации сделал, отвечая на вопрос китайского журналиста.

По его словам, НАТО не планирует превращаться в глобальный союз и принимать новых членов, включая Азию.

«НАТО является и планирует оставаться евроатлантическим союзом, мы не собираемся превращаться в глобальное объединение, включая принятие новых членов из Азии», — сказал Столтенберг.