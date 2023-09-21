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Полицейские задержали рязанца за угон автомобиля

Полицейские по горячим следам задержали местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля из села Мурмино Рязанского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

К правоохранителям обратился 63-летний местный житель и сообщил, что пропал припаркованный у дома автомобиль «Нива». Также исчезли ключи от замка зажигания.

В ходе опроса выяснилось, что накануне вечером в доме сельчанина был гость, мужчины устроили застолье. В какой-то момент хозяин дома под действием алкоголя заснул, а когда проснулся ни гостя, ни ключей от машины, ни автомобиля на месте не было.

Полицейские разослали ориентировку на розыск.

Автопатруль обнаружил пропавший автомобиль и злоумышленника. Им оказался 30-летний молодой человек. Он попал в ДТП и уснул за рулем.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ. Рязанцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.