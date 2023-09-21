МИД России предложил увеличить цену оформление загранпаспорта за рубежом

В МИД России предложили проиндексировать сборы за консульские услуги, оказываемые россиянам в представительствах страны за рубежом. Об этом пишет
Ведомство предлагает повысить стоимость оформления обычного загранпаспорта (на пять лет) с 30 долларов до 35, а биометрического (на десять лет) с 80 долларов до 90.
Изменить цену хотят и на оформление паспортов гражданам до 14 лет. Стоимость обычного предлагают поднять с 10 долларов до 15, биометрического — с 40 до 50.
Также министерство предлагает увеличить сумму сбора за заявления о выходе из гражданства РФ в общем и в упрощенном порядке — с 65 долларов до 130.
Консульский сбор за нотариальные действия по удостоверению брачного договора предлагается повысить со 100 долларов до 110, по удостоверению завещаний — с 25 до 35.
В пояснительной записке указано, что размер сборов не индексировался с момента его утверждения в 2010 году.