В Госдуме предложили изменить правила регистрации автомобилей

В Госдуме предложили изменить правила регистрации автомобилей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Депутаты предложили разрешить водителям снимать машину с учета в день ее продажи, если договор купли-продажи (ДКП) был оформлен через «Госуслуги» или с помощью нотариуса.

Отмечается, что сейчас новому владельцу отводится 10 дней для постановки машину на учет, в то время как прежний владелец может в это время получать штрафы с камер за нарушения, совершенные новым собственником.

Ранее в Госдуме предложили увеличить срок действия водительского удостоверения.