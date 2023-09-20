Стала известна личность рязанца, напавшего на школьниц

Стала известна личность рязанца, напавшего на школьниц. Информацию опубликовало региональное УМВД.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в среду, 20 сентября.

В Октябрьском районе Рязани неизвестный «совершил противоправные действия» в отношении двух девочек, учащихся школы № 75.

По горячим следам полицейские задержали 16-летнего учащегося одной из рязанских школ.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Проводится проверка.