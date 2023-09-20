Стала известна личность рязанца, напавшего на школьниц
Стала известна личность рязанца, напавшего на школьниц. Информацию опубликовало региональное УМВД.
Сообщение об инциденте поступило в полицию в среду, 20 сентября.
В Октябрьском районе Рязани неизвестный «совершил противоправные действия» в отношении двух девочек, учащихся школы № 75.
По горячим следам полицейские задержали 16-летнего учащегося одной из рязанских школ.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Проводится проверка.