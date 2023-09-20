Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
25°
Чтв, 21
24°
Птн, 22
26°
ЦБ USD 96.22 -0.43 20/09
ЦБ EUR 102.92 -0.17 20/09
Нал. USD 96.01 / 97.05 20/09 13:35
Нал. EUR 102.51 / 103.2 20/09 13:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
3 213
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
7 954
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
9 714
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
13 159
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Стала известна личность рязанца, напавшего на школьниц

Стала известна личность рязанца, напавшего на школьниц. Информацию опубликовало региональное УМВД.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в среду, 20 сентября.

В Октябрьском районе Рязани неизвестный «совершил противоправные действия» в отношении двух девочек, учащихся школы № 75.

По горячим следам полицейские задержали 16-летнего учащегося одной из рязанских школ.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Проводится проверка.