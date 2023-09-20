Рязанский приборный завод показал в Санкт-Петербурге комплекс для реабилитации пациентов после коронавируса

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) представил на VI Национальном Конгрессе «Реабилитация — XXI век: традиции и инновации» в Санкт-Петербурге аппаратно-программный комплекс «Мультимаг». Отечественная разработка успешно применяется в программах реабилитации при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В частности, комплекс включен в программу восстановления пациентов после коронавирусной инфекции .

Принцип действия аппаратно-программного комплекса «Мультимаг» основан на механизме воздействия низкоинтенсивными, динамически изменяющимися магнитными полями сложной структуры на весь организм пациента или на отдельные органы.

«Клинически доказана высокая эффективность комплекса для восстановления организма при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых и других заболеваний. „Мультимаг“ прошел испытания в различных НИИ и клиниках России и широко востребован в санаториях и профилакториях, госпиталях и реабилитационных центрах. Учитывая эффективность в лечении бронхолегочных заболеваний и наличие специализированных методик, комплекс включен в программы восстановления пациентов после коронавируса. Стопроцентных аналогов данному изделию в нашей стране не существует», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Конгресс «Реабилитация — XXI век: традиции и инновации» проводится с целью обмена опытом и получения комплексной информации о современных тенденциях развития технологий восстановительного лечения, медицинской реабилитации, курортологии. Участники мероприятия — врачи, ученые, руководители среднего и высшего звена здравоохранения. Организаторами выступили Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России.