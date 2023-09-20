Президент Польши сравнил Украину с утопающим человеком

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим человеком. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой Он может просто утопить спасателя», — заявил политик на брифинге после выступления на Генеральной ассамблее ООН, комментируя спор из-за украинского зерна.

По словам президента Польши, Украина оказалась в сложной ситуации и поэтому она «хватается за все что может». Однако Польша, по мнению Дуды, должна действовать в своих интересах и поступать так, чтобы защитить себя, потому что если утопающий потопит остальных, то он не сможет получить помощь.

«Существуют бизнес-круги, у которых есть интересы на Украине и которые хотели бы продавать зерно как можно быстрее и по минимальной цене. Мы должны от этого защищаться», — заключил Дуда.