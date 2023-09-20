ЕР: при трудоустройстве участников СВО работодатели получат льготы

«Единая Россия» обозначила приоритеты на осеннюю сессию Госдумы. Об этом сообщает сайт партии
Так, в осеннюю сессию «Единая Россия» в Госдуме продолжит поддерживать участников СВО и членов их семей. В первую очередь рассмотрят
Инициатива, внесенная рабочей группой по СВО под руководством секретаря генсовета партии Андрея Турчака, устраняет эту проблему. После принятия документа будут регламентированы основания, условия и порядок обязательного госстрахования добровольцев по аналогии с тем, как сейчас это действует в отношении военнослужащих.
Также рассмотрят законопроект о
Приоритетным для «Единой России» является законопроект
На рассмотрении Госдумы находится законопроект партии о
До 1 октября правительство внесет в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Работу над ним «Единая Россия» уже ведет с кабмином — в документе
«Все социальные обязательства в бюджете 2024-2026 возрастут. По инициативе президента с 1 января 2024 года на 18,5% вырастет МРОТ. Это даст существенное повышение заработной платы в бюджетной сфере. Задача „Единой России“ — обеспечить неукоснительное исполнение этого решения», — отметил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.
Он также напомнил, что со следующего года ежегодно будет индексироваться пособие по безработице. Это предусматривает и законопроект «Единой России» о занятости. Его во втором и третьем чтениях рассмотрят в октябре.
«К законопроекту поступило несколько сотен поправок. Участие в их рассмотрении приняли профсоюзы и работодатели, правительство. Мы вышли на согласованные позиции», — подчеркнул Андрей Исаев.
Законопроект о занятости поможет в профилактике безработицы и противодействии нелегальной занятости. Он вводит понятия самозанятости и платформенной занятости, расширяет возможности работодателей при трудоустройстве инвалидов. Вводятся новые категории лиц, которые смогут рассчитывать на особую поддержку служб занятости: граждане предпенсионного возраста, участники СВО, члены их семей, молодые специалисты.
Помимо этого, в осеннюю сессию Госдума рассмотрит инициативу рабочей группы по СВО об
Как ранее отмечал глава группы, секретарь генсовета «Единой России Андрей Турчак, текущая редакция КоАП серьезно мотивирует всех должностных лиц госзаказчика, если они работают по гособоронзаказу. За нарушение условий госконтракта по ГОЗ им грозит денежный штраф, а в особых случаях — уголовная ответственность.
«Военпреды должны нести такую же ответственность за срыв сроков и другие нарушения госконтракта, как и остальные участники ГОЗа. Те из них, кто исполняют свои функции добросовестно, изменений в законодательстве не заметят», — отмечал Андрей Турчак.