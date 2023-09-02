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В России оценили вероятность прямого противостояния с НАТО
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Североатлантический альянс сильно вовлечен в конфликт на Украине.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Североатлантический альянс сильно вовлечен в конфликт на Украине. По его словам, агрессивные действия США могут в конечном итоге привести к прямому противостоянию России и НАТО, сообщает ТАСС.

Об этом Полянский заявил в прямом эфире с пользователями соцсети X (Twitter). «Мы неоднократно и настойчиво предупреждали, что ситуация довольно опасная и есть повышенный риск прямого столкновения России и НАТО», — сказал он.

Полянский отметил, что Североатлантический альянс «сильно вовлечен в конфликт на Украине» и «нельзя быть уверенным», в том, что, помимо вооружений и боеприпасов, западные страны не посылают на Украину своих военных, также нельзя исключать их участия «в определенных действиях на Украине».

Также российский дипломат отметил, что уже много лет США известны как разжигатели войны и существует много ситуаций и регионов в мире, где может случиться «горячий конфликт» как между Россией и США, так и между США и Китаем.