В Госдуме попросят Банк России защитить граждан от телефонных мошенников

С соответствующей просьбой обратится председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости.

В Госдуме попросят Банк России ввести механизм по защите населения от телефонных мошенников. С соответствующей просьбой обратится председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости.

«Обращусь к руководству Банка России с предложением распространить опыт Тинькофф на максимальное количество финансовых учреждений», — написал он в своем телеграм-канале.

Нилов уточнил, что Тинькофф банк разработал эффективный механизм по защите пользователей от кражи денег: это и отклонение подозрительных звонков, и определение номеров, и дополнительная проверка для переводов сверх лимита. Такая проверка может проходить с помощью селфи, СМС или звонка из кол-центра.

При этом если мошенник сможет обойти систему, банк вернет обманутому клиенту средства в течение суток.