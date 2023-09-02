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Ушел из жизни актер Алексей Янин
Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Артист в 2015 году перенес инсульт. Некролог опубликован на сайте РАМТ.

Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Артист в 2015 году перенес инсульт. Некролог опубликован на сайте РАМТ.

«Последние 8 лет Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта», — говорится в сообщении. В театре отметили, что все эти годы оказывали посильную помощь актеру и его семье.

Алексей Янин — выпускник Высшего театрального училища имени Щепкина, в труппу РАМТа был принят в 2004 году. Телезрителям известен по работам в кино и сериалах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Клуб», «Дочки-матери», «Студенты» и других.