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Супруга актера Алексея Янина опровергла сообщения о смерти мужа
Жена актера Алексея Янина опровергла сообщение о его смерти. Об этом Дарья Клюшникова написала в соцсетях.

Жена актера Алексея Янина опровергла сообщение о его смерти. Об этом Дарья Клюшникова написала в соцсетях.

«Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив», — написала женщина.

По ее словам, сообщение от представителей НИИ скорой помощи имени Склифосовского было ошибочным.

Напомним, в субботу, 2 сентября, в РАМТ сообщили, что актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет.