РИА Новости: в зоне СВО стали применять новые зенитные ракеты

Вооруженные Силы России в зоне СВО начали использовать ракеты 9М333, обходящие тепловые ловушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Вооруженные Силы России в зоне СВО начали использовать ракеты 9М333, обходящие тепловые ловушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Российские подразделения применяют в зоне спецоперации новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки, используемые самолетами и вертолетами ВВС Украины.

Зенитная управляемая ракета 9М333 входит в состав зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М3» и имеет мультиспектральную головку самонаведения, позволяющую отличать истинную цель от ложной тепловой.

По словам источника, с помощью 9М333 в зоне СВО к настоящему моменту «успешно поражались вертолеты и самолеты украинских войск, в частности штурмовики Су-25». Также ракета сбивает беспилотники с габаритами 1-1,5 метра.

Ракета 9М333, выпускаемая концерном «Калашников», предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех.

Впервые публично ракету 9М333 показали в 2020 году в рамках форума «Армия».