В России начнут блокировать сервисы выдачи виртуальных мобильных номеров

В России начнут блокировать сервисы выдачи виртуальных мобильных номеров. Правительство России подготовило соответствующее постановление. Об этом сообщает ТАСС.

Документ вносит изменения в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования, он вступит в силу 1 сентября 2024 года.

В перечень угроз в сфере связи и интернета добавлен пункт о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без идентификации. Для этого используются временные виртуальные мобильные номера, не привязанные к персональным данным человека.