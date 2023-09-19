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В правительстве России объявили о разработке мер по укреплению рубля

В аппарате правительства России сообщили о начале разработке мер по укреплению курса рубля после поручения главы государства Владимира Путина. Об этом пишет «Газета.Ru».

Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что для укрепления курса нужно увеличить объем несырьевого экспорта и увеличить продажи валютной выручки в стране.

«Речь идет фактически обо всех категориях несырьевого экспорта, включая зерно, машины», — отметил депутат.

Савченко добавил, что ограничения на вывод капитала за рубеж и снятие валюты со счетов в российских банках кажутся малоэффективными.

Экс-зампред Центробанка РФ Сергей Дубинин предположил, что вопрос продажи валютной выручки будут решать на уровне договоренности властей с экспортерами.

«Уже есть договоренность об увеличении объемов продажи выручки. На мой взгляд, будет новая договоренность о наращивании продаж», — сказал он.