В правительстве России объявили о разработке мер по укреплению рубля

В аппарате правительства России сообщили о начале разработке мер по укреплению курса рубля после поручения главы государства Владимира Путина. Об этом пишет « Газета.Ru ».

Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что для укрепления курса нужно увеличить объем несырьевого экспорта и увеличить продажи валютной выручки в стране.

«Речь идет фактически обо всех категориях несырьевого экспорта, включая зерно, машины», — отметил депутат.

Савченко добавил, что ограничения на вывод капитала за рубеж и снятие валюты со счетов в российских банках кажутся малоэффективными.

Экс-зампред Центробанка РФ Сергей Дубинин предположил, что вопрос продажи валютной выручки будут решать на уровне договоренности властей с экспортерами.

«Уже есть договоренность об увеличении объемов продажи выручки. На мой взгляд, будет новая договоренность о наращивании продаж», — сказал он.