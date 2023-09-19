В Госдуму внесли законопроект о госконтроле за аттракционами

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга направили в Госдуму законопроект, по которому предлагают ввести государственный контроль за деятельностью и состоянием аттракционов. Документ опубликован 19 сентября в электронной базе нижней палаты.

Народные избранники утверждают, что сейчас не существует федерального закона, который бы регламентировал вопросы эксплуатации, госрегистрации аттракционов и технического состояния. Регионы без соответствующего закона не могут контролировать эту сферу деятельности. Таким образом целая отрасль индустрии услуг развлечений является неподконтрольной государству, подчеркивают парламентарии.

В связи с этим депутаты предлагают:

правительству России установить требования к организации и осуществлению регионального госконтроля в области технического состояния и эксплуатации аттракционов;

федеральному органу исполнительной власти взять ответственность за нормативно-правовое регулирование в области технического состояния и эксплуатации аттракционов;

региональным органам госвласти отвечать за госрегистрацию аттракционов, эксплуатацию и организацию их работы, установление порядка и правил их размещения, а также утверждение порядка организации и осуществления надзора в области эксплуатации аттракционов, технического состояния и запрещение их эксплуатации.

Отмечается, что после госрегистрации аттракциона предлагается выдавать свидетельство и государственный регистрационный знак.

Также предусмотрено создание реестра по учету аттракционов, где будет содержаться информация о зарегистрированных аттракционах.