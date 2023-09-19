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В Госдуме выразили обеспокоенность из-за нехватки учебников в школах Рязанской области

В Госдуме выразили обеспокоенность из-за нехватки учебников в школах Рязанской области. Об этом в своем Telegram-канале написала представитель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«В социальных сетях родители массово жалуются на необеспеченность школьных библиотек учебниками по предметам: „Теория вероятности и статистика“ и „Основы духовно-нравственной культуры народов России“. В некоторых школах от администрации семьям школьников поступило предложение приобрести необходимые книги за свой счет», — написала Останина.

Депутат обратилась к Павлу Малкову с просьбой взять ситуацию под личный контроль и привлечь к ответственности должностных лиц, которые не обеспечили надлежащим образом начало полноценного учебного процесса в регионе.

Ранее мы писали, что в школе под Рязанью детям не хватило учебников.