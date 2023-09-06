В школе под Рязанью детям не хватило учебников

В Рязанском районе в Мурминской средней школе детям не хватило учебников.

В Рязанском районе в Мурминской средней школе детям не хватило учебников. Об этом сообщил Vidsboku.

Отмечается, что к главному редактору интернет-газеты Константину Смирнову обратились родители учащихся школы и рассказали, что второклассникам выдали по одному комплекту учебников на парту.

По словам родителей, домой забирать книги не разрешили. Дети ищут материалы в интернете, чтобы сделать домашнюю работу.

Директор школы Валентина Чернобаева объяснила, что заказ на необходимые книги сделали заранее в издательстве «Просвещение». Уточняется, что к началу учебного года он не пришёл.

По словам директора, такая ситуация складывается не только в Мурминской школе и не только со вторыми классами.

«Так по всей стране. Мы и историю получили за 11 класс, а за 10-й — нет. Еще не готовы учебники, и новые, и старые, не готовы они, наверное, были столько напечатать для всей страны. Москва не справляется. А заявку подали давно. Поэтому сейчас мы заложники этой ситуации, мы заказали учебники на 450 тысяч, теперь ждем, куда деваться. Родителям мы скажем еще раз», — рассказала Чернобаева изданию.

По словам директора, издательство обещало доставить учебники после 11 сентября.

«Так что мы держим руку на пульсе и ждем. Кинули клич и по другим школам, как-то надо друг друга выручать. Частично 7-го числа дадут из других школ, у кого остались», — сказала собеседница Vidsboku.

Директор также отметила, что в последние несколько лет в школах Рязанского района резко выросло количество учащихся.

«Вот за два года больше 50 учеников. Всех нужно обеспечить учебниками. Мы не рассчитывали, что столько будет учеников. Последние дни идут и идут еще, даже из рязанских школ приходят. Те родители, которые обратились, у них самый большой класс. Было 28 человек, еще двое пришли, теперь 30. Не рассчитывали, но стараемся решить все проблемы, и решим, надеюсь», — сказала директор.

Отмечается, что главный редактор Vidsboku обратился к министру образования региона с требованием решить вопрос в ближайшее время.