Президент Ирана предложил посредничество по конфликту с Украиной

Президент Ирана предложил посредничество по конфликту с Украиной. Об этом пишет Newsweek.

По словам Ибраима Раиси, Иран против военного конфликта на Украине. Политик также предложил посредничество в переговорах Москвы и Киева.

Президент Ирана отметил, что США дестабилизируют ситуацию на Украине из-за поставок оружия.

«Почему такое рвение в поставках военной техники и получении долларовой суммы от этих поставок и продаж, вместо того, чтобы энергично выходить на арену, чтобы способствовать прекращению боевых действий и способствовать миру?» — заявил он.