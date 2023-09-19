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Депутаты рязанской облдумы посетили филиал фонда «Защитники Отечества»

Во вторник, 19 сентября, председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин вместе с депутатами Сергеем Лукьяновым, Татьяной Бариновой и Сергеем Пупковым посетил региональный филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей.

Руководитель областного филиала Ольга Маскаева пояснила, что фонд помогает в получении всех полагающихся мер поддержки, включая социальную и медицинскую реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. Важное направление деятельности центра — содействие в трудоустройстве ветеранов, а также помощь в решении бытовых вопросов.

Парламентарии ознакомились с работой филиала, осмотрели специализированные кабинеты, пообщались с сотрудниками, среди которых — участники специальной военной операции, жены и матери бойцов. Представители фонда рассказали о наиболее востребованных инструментах поддержки, об их практической реализации, а также о возникающих сложностях.

«Озвученная в ходе нашей встречи информация будет доведена до профильных ведомств. В ближайший четверг в региональном парламенте состоится „правительственный час“, где мы будем обсуждать меры поддержки участников СВО. В настоящее время во всех субъектах вводится Единый стандарт мер, он включает 20 пунктов. В Рязанской области большинство из этих мер уже приняты и предоставляются. Впереди у депутатов — работа над бюджетом, и наша общая задача с правительством — предусмотреть средства в реальных объемах для исполнения всех обязательств», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Представители депутатского корпуса также побывали в Многофункциональном семейном центре (МСЦ), созданном на базе Центра занятости населения Рязанской области в январе текущего года. В МСЦ участники специальной военной операции и их родственники в режиме «одного окна» могут узнать о мерах поддержки, порядке оформления социальных выплат, получить бесплатную юридическую помощь.