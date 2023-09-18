В Свердловской области 11-месячная девочка умерла от миокардита, пока врачи лечили ее от ОРВИ

В больнице закрытого города Лесной в Свердловской области 2 августа умерла 11-месячная девочка. По предварительной версии, причиной могла стать недостаточная медицинская помощь. Об этом пишет LIFE.

За несколько дней до трагедии малышка начала страдать от покашливания и одышки, сопровождавшихся вялостью и сонливостью.

Отмечается, что 31 июля мать ребенка обращалась к дежурному врачу детской поликлиники. Девочку осмотрели и заверили, что все хорошо.

Позже состояние ухудшилось. Дежурный врач провел осмотр, у ребенка взяли анализы, однако к лечению медики не приступили, просто оставив малышку вместе с матерью в больнице на ночь. За это время состояние девочки усугубилось еще сильнее. На следующий день ее отправили в реанимацию, но это не помогло — вечером 2 августа ребенок умер.

По словам матери, малышка скончалась из-за миокардита. Врачи ей утром дали проститься с дочкой и сообщили, что за ночь у нее дважды останавливалось сердце, начали отказывать органы, пошел отек мозга. При этом в заключении о смерти медики написали, что маленькая пациентка поступила с ОРВИ и ей оказывалось соответствующее лечение.

Женщина категорически не согласна с формулировкой. Она утверждает, что у малышки не было симптомов ОРВИ, а врачи не смогли поставить ребенку точный диагноз.

В деле разбираются следователи.