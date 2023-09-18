В Рыбном женщина угрожала убить свою соседку

В городе Рыбное женщина угрожала убить свою соседку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

К правоохранителям обратилась местная жительница и сообщила, что соседка угрожает убить ее камнем. На место выехали сотрудники полиции. Они утихомирили женщину и отвезли в отдел.

По предварительной информации, ссора разгорелась из-за деления территории между участками. Во время конфликта женщина взяла с земли кирпич и пригрозила убийством.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ. Местной жительнице грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы до 2 лет.