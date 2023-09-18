В России планируют открыть магазины Tommy Hilfiger в конце 2023 года

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить до конца 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

Компания PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, в августе 2023 года вышла из бизнеса в России (ООО «Пивиэйч Сторс Рус»). Владеть организацией остался Денис Щукин. Юридическое лицо было переименовано в ООО «Ритэйл Экселенс».

«С учетом того, что часть магазинов работает инкогнито, без вывески (а часть закрыта — прим. ТАСС), то технически сделать ребрендинг и перезапустить сеть несложно, это может занять один-два месяца. Поэтому есть высокий шанс, что мы увидим обновленную сеть уже в этом году. Я бы ставил на „Авиапарк“, где магазин Tommy Hilfiger уже работает, но без вывески», — сказал Люлин.

Отмечается, что магазины могут запустить в тестовом режиме. Товар возьмут из сезонного стока дистрибьюторов. Полноценные коллекции с полным размерным рядом могут появиться весной. Цены на ассортимент вырастут в пределах инфляции.