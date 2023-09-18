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В Подмосковье в храме мужчину изрезали стамеской

В Подмосковье в храме мужчину изрезали стамеской. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в мытищинском Храме Рождества Христова.

Во время службы в церковь зашел мужчина. По информации источника, он «шатался, дергался и что-то бормотал». 22-летний прихожанин поинтересовался, нужна ли ему помощь. В ответ мужчина набросился на молодого человека: достал из кармана стамеску и начал бить.

Пострадавшего госпитализировали с резаными травмами шеи и живота.

40-летнего мужчину со стамеской задержали. С ним работает полиция. Как пишет Telegram-канал, за два дня до происшествия нападавший исчез: его искали жена и двое детей.