ТАСС: Россия может выйти из-под юрисдикции Международного суда ООН

Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН,. Об это ТАСС заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, Москва может принять такое решение в случае, если суд «пойдет на поводу у Киева и примет политизированное решение» при рассмотрении украинского иска о нарушении Конвенции о геноциде.

Политик отметил, что в начале процесса в первую очередь будут выслушаны предварительные возражения России против поданного иска, после чего позиции представят «третьи стороны в разбирательстве».