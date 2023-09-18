Россия выйдет из Совета Баренцева/Евроарктического региона

Россия выйдет из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Об этом сообщило министерство иностранных дел РФ.

В документе уточняется, что с марта 2022 года деятельность совета фактически парализована по вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС).

Также ведомство подчеркнуло, что Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в октябре 2023 года. Тем самым оно нарушило принцип ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий.

«В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР», — указано в заявлении.

Совет Баренцева/Евроарктического региона учрежден в 1993 году. Его целью является «содействие устойчивому развитию региона, двустороннему и многостороннему сотрудничеству в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды, инфраструктуры, образования и культурных обменов, туризма».