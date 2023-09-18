Путин подписал указ о «цифровом паспорте»

Президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного.

Идею Путин поддержал в феврале на совещании с членами правительства. Тогда глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о технологии, которая позволит в большинстве случаев использовать смартфон вместо оригинала паспорта «в бытовых, простых ситуациях». Потом была начата разработка проекта указа.