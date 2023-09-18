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Небензя: Украина не смогла привлечь нейтральные страны к «формуле мира»

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинской власти не удастся привлечь к своей «формуле мира» нейтральные страны и международные организации. Об этом пишет РИА Новости.

«Что касается встреч по так называемой „формуле мира“ Зеленского, то, насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации», — заявил дипломат.

Небензя также заявил, что Россия не видит признаков участия ООН в конфликте, к тому же ее генсекретарь Антониу Гутерриш заявлял о том, что организация придерживается принципов беспристрастности и равноудаленности.

Дипломат отметил, что все заявления Зеленского о международной поддержке его плана стоит перепроверять.